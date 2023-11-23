توفير مستلزمات التدريب ودعم الأندية… أبرز مطالب المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحلب

حلب-سانا

شهد المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحلب الذي عقد اليوم طروحات عديدة، منها ما تناول مشاكل الواقع الرياضي الحالي وطرق حلها، ومنها ما رسم للرياضة الحلبية مستقبلها الأمثل بوجود الخامات والمواهب الواعدة.

وتم خلال المؤتمر استعراض أهم الإنجازات الرياضية التي حققها لاعبو المحافظة في البطولات المحلية والعربية والدولية وطرق الحفاظ على هذه الإنجازات ونيل المزيد منها في الاستحقاقات القادمة.

توفير مستلزمات التدريب لمختلف الألعاب الرياضية كان محور مطالب أعضاء المؤتمر، إضافة إلى دعم الأندية للارتقاء بواقعها الرياضي وتأهيل فندق رياضي في ملعب السابع من نيسان.

ودعا المؤتمرون إلى التركيز على الألعاب الفردية لكونها متميزة ولديها حضور قوي محلياً وخارجياً، وتوفير متطلباتها لتنهض بقوة في المحافظة.

نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام عمر العاروب أكد أن كل ما تم طرحه سيكون موضع اهتمام من القيادة الرياضية التي تحرص على تقديم كل أشكال الدعم المعنوي والمادي، بهدف عودة رياضة حلب إلى ألقها وحضورها المميز.

وأضاف العاروب: إن المكتب التنفيذي يسعى بكل إمكانياته لتقديم كل ما يمكن تقديمه مادياً ومعنوياً لتطوير رياضة حلب وباقي المحافظات.

سامر الخزمة

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