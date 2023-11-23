اختتام بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال والسيدات

دمشق-سانا

بعد منافسات قوية استمرت لمدة أسبوع، اختتمت اليوم منافسات بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال والسيدات التي أقامها اتحاد اللعبة في صالة الشطرنج بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وأسفرت النتائج النهائية بفئة الرجال عن فوز اللاعب كريم هنيدي بالمركز الأول، تلاه مالك قونيلي، ثم مازن فندي ثالثاً، وفي المركز الرابع جاء بشير عيتي، وأشرف معلا خامساً.

وفازت منار خليل بلقب بطولة السيدات، وجاءت فاطمة الزهراء مراد بالمركز الثاني، ورولا محمود بالمركز الثالث، وحلت زينب دخيل رابعاً، وديانا ذيب خامساً.

وأقيمت البطولة وفق النظام السويسري من تسع جولات لفئة الرجال ووفق الدوري الكامل لفئة السيدات بزمن 90 دقيقة و30 ثانية من النقلة الأولى.

هناء صقور

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