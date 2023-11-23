الزراعة تحدد موعد البدء بتوزيع الأسمدة من المصرف الزراعي

دمشق-سانا

أقرت لجنة تحديد احتياجات القطر من الأسمدة خلال اجتماعها الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا البدء بتوزيع الأسمدة، اعتباراً من بداية شهر كانون الأول في كل فروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظات.

وأكد الوزير أن الحكومة حددت احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية من الأسمدة، وبذلت جهوداً كبيرة لتوفيرها عبر تأمين كميات منها بالاستيراد لصالح المصرف الزراعي التعاوني، ومن إنتاج معمل الأسمدة التابع لوزارة الصناعة بحمص، إضافة إلى قيام القطاع الخاص باستيراد كميات من الأسمدة الآزوتية وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية محلياً.

ولفت الوزير إلى تأمين نحو 50 بالمئة من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن وكامل احتياجاته من السماد الفوسفاتي وفق جدول الاحتياج المعتمد لدى المصرف الزراعي، مشيراً إلى أن بيعها للفلاحين سيتم ضمن برنامج زمني محدد على مدى شهرين، اعتباراً من بداية شهر كانون الأول من هذا العام.

وأكد الوزير أن السعر التأشيري لمحصول القمح ستتم دراسته في نهاية الموسم الزراعي وفق التكاليف الفعلية للإنتاج، حيث سيتم لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة التكاليف لضمان التسعير الاقتصادي.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد أسعار مبيع الأسمدة من المصرف الزراعي التعاوني إلى الأخوة الفلاحين، وبـ 8 ملايين ليرة للطن الواحد من سماد يوريا 46 بالمئة، وبسعر 6 ملايين ليرة للطن الواحد من سماد سوبر فوسفات 46 بالمئة، و5 ملايين ليرة للطن الواحد من سماد كالينترو 26 بالمئة.

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