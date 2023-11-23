المقاومة الفلسطينية: بدء اتفاق التهدئة في قطاع غزة يوم غد السابعة صباحاً

القدس المحتلة-سانا

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم أن اتفاق التهدئة في قطاع غزة يبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم غد الجمعة، ولمدة أربعة أيام.

وقالت المقاومة في بيان: “حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الـ 19 عاماً تدخل التهدئة حيّز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24-11-2023 في تمام الساعة 7 صباحاً، وتسري لمدة أربعة أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من جانب المقاومة الفلسطينية، وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة، وتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب القطاع، فيما يتوقف عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 4 مساء في مدينة غزة والشمال”.

وأضافت المقاومة: إنه حسب التهدئة “يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد، ويتم خلال الـ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الـ 19 عاماً”.

وقالت المقاومة: “يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، وكذلك إدخال 4 شاحنات وقود، وكذلك غاز الطهي لكل مناطق قطاع غزة”.

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