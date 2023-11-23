الأونروا: مليون نازح في غزة وما نقوم به يفوق قدراتنا العادية بـ 9 أضعاف

جنيف-سانا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وصول عدد النازحين الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى مليون نازح، محذرة من أن ما تقوم به الوكالة يفوق قدراتها بتسعة أضعاف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة قوله: إن “عدد النازحين الذين تستوعبهم الوكالة في المرافق التابعة لها يفوق طاقتها الاستيعابية بما يتراوح بين 4 و9 أضعاف”، موضحاً أن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى مليون نازح انتقلوا من شمال القطاع إلى جنوبه، ويقطنون في 156 مركز إيواء.

ولفت المتحدث باسم الوكالة إلى أن عدد جميع الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء الحرب لا يكفي سكان غزة أكثر من 3 أيام، مؤكداً ضرورة السماح بعودة دخول المساعدات لتصل إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، وهي 500 شاحنة يومياً.

وبين أبو حسنة أن الحاجة في الوضع الحالي تقدر بمعدل 800 شاحنة يومياً ولمدة شهرين أو 3 أشهر حتى يمكن توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد موظفيها الذين لقوا حتفهم حتى الآن وصل إلى 108 أفراد، معتبرة هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ الخسائر البشرية التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة.

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