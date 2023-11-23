رئيسي: الكيان الصهيوني تكبد هزيمة مدوية في عملية طوفان الأقصى

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني تكبد هزيمة مدوية في عملية طوفان الأقصى بينما حقق الشعب والمقاومة الفلسطينية نصراً باهراً.

وقال رئيسي في كلمة له اليوم خلال اجتماع لمسؤولي التعبئة الطلابية في إيران “إنه لولا مساعدات أمريكا والدول الغربية لما بقي شيء اسمه الكيان الصهيوني بعد الهزيمة التي تلقاها”، مشيراً إلى فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في غزة.

وأوضح أن هذا العدو لم يجن شيئاً من اعتداءاته على الفلسطينيين سوى الاستياء والسخط العالميين ضده، لافتاً إلى أن عجز الكيان الصهيوني عن تحقيق أهدافه تجسد في قتله للنساء والأطفال وتدمير منازل الفلسطينيين.

وفي كلمة له خلال الاجتماع المشترك للهيئة الرئاسية واللجان الداخلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة في إيران نوه رئيسي بصمود الشعب الفلسطيني بوجه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الصهاينة مبيناً أنه رسم بذلك مشهداً رائعاً من المقاومة أمام العالم.

وأضاف رئيسي: إن “العدو الصهيوني اندحر ومني بهزيمة مدوية بينما حقق الشعب والمقاومة الفلسطينيين نصراً باهراً” مؤكداً أنه “اتضح من خلال هذه الحرب أن الآلة العسكرية لا يمكن لها أن تصمد أمام الإرادة الحديدية والإيمان الراسخ لهذا الشعب”.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني ودعم المقاومة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

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