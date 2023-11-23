الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ميس الجبل ومناطق أخرى في جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً

بيروت-سانا

استهدف الاحتلال الإسرائيليّ اليوم بلدة ميس الجبل اللبنانية ومناطق أخرى في جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً.

وفي سياق الاستهدافات المعادية أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأنَّ طيران العدو الإسرائيلي جدد غاراته على منطقتي اللبونة في الناقورة وخراج طير حرفا، كما استهدف منطقة زراعية بين بلدات سيناي والبابلية وانصار وهي المرة الأولى التي يتوسع فيها العدوان الإسرائيلي الى هذا العمق في منطقة النبطية من خلال المقاتلات الحربية.

وبالتزامن مع ذلك تعرضت بلدة مركبا وأطراف بلدة طيرحرفا من الجهة الغربية للقصف الإسرائيلي، كما سقطت 12 قذيفة على أطراف بلدة رشاف، وتعرضت أطراف عيتا الشعب وحرش هورا بين ديرميماس وكفركلا، وتلة العويضة، وتل نحاس، وحمامص سردا لاعتداء بالقصف كذلك.

وفي خضم ذلك، يستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق منذ الصباح فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، حتى الساحل البحري وفوق مدينة صور، فيما أطلق العدو الإسرائيلي القنابل الحارقة على أحراج بلدة علما الشعب.

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