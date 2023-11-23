القوات العراقية تقبض على ستة إرهابيين من (داعش)

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم القبض على ستة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في بغداد والأنبار ونينوى.

وذكر بيان للمديرية نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أنه “بعمليات منفصلة نُفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، ومن خلال كمائن محكمة تم إلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات “داعش” الإرهابية في قضاءي الرمادي والفلوجة وناحيتي القيارة واللطيفية”، مشيراً الى أنهم “كانوا ينتمون ويعملون مع هذه العصابات الإجرامية في مختلف صفوفها”.

وأوضح البيان أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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