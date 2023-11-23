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المقاومة العراقية تستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور

2023-11-23

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي، بريف دير الزور بالصواريخ.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مقاتلو المقاومة العراقية قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بسورية برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر”.

‏واستهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة مطار أربيل شمال العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

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