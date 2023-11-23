المقاومة العراقية تستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور

بغداد-سانا
أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي، بريف دير الزور بالصواريخ.
وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مقاتلو المقاومة العراقية قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بسورية برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر”.
واستهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة مطار أربيل شمال العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.
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