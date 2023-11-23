القوات الروسية تسقط مروحية و24 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مروحية و24 طائرة دون طيار للقوات الأوكرانية موقعة نحو 635 عسكرياً أوكرانياً بين قتيل وجريح على مختلف محاور القتال.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس أن القوات الروسية دمرت في محور كوبيانسك مركبتين قتاليتين مدرعتين للقوات الأوكرانية ومدافع من طراز “كراب” و”إم 777″ و”دي 20″، إضافة إلى منصتي مدفعية “غفوزديكا”.

وفي محور كراسنوليمانسك..

دمرت القوات الروسية ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات عسكرية ومدفعين من طرازي “بالادين” و”كراب” ومدفع “تسيزر” فرنسي الصنع.

وفي محور دونيتسك..

استهدفت القوات الروسية بنجاح ثلاث دبابات أوكرانية وعربة مشاة قتالية وأربع شاحنات صغيرة، كما دمرت مدفعا من طراز “مستا بي” وآخر من طراز “غياتسينت” وثلاثة مدافع “دي 30”.

وفي محور جنوب دونيتسك..

دمرت القوات الروسية ثلاث ناقلات جند مدرعة وأربع مركبات عسكرية ونظام مدفعية “إم 777” ومنصة مدفعية “غفوزديكا”.

وفي محور زابوروجيه..

بلغت خسائر القوات الأوكرانية دبابتين و11 مركبة قتالية مدرعة ومدفع “دي 20”.

وفي محور خيرسون..

أسقطت القوات الروسية مروحية أوكرانية من طراز “مي 8″، كما دمرت أربع مركبات عسكرية للقوات الأوكرانية ومدفع “مستا بي”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها اعترضت ثمانية صواريخ من نظام “هيمارس” وأسقطت 24 طائرة أوكرانية دون طيار، في حين دمر الطيران الحربي الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية مستودع ذخيرة ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية.

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