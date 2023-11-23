جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2023-2024

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في ندوة قومية بالجزائر حول دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار المؤسسات
2023-11-23
سورية تحذر من استمرار النهج الصهيوني القائم على العدوان وارتكاب الجرائم في المنطقة
2023-11-22
بمشاركة سورية… انعقاد منتدى مناهضة ممارسات الاستعمار الجديد في موسكو
2023-11-22
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال المجازر وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية
2023-11-20
وزير الإعلام يبحث مع الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أوجه التعاون وخطة عام 2024
2023-11-20
اتفاق تعاون بين المعهد الدبلوماسي في سورية والمعهد العالي للعلاقات الدولية في كوبا
2023-11-19
بمشاركة سورية… منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي يختتم أعماله
2023-11-19
محليات
الحرارة للارتفاع والجو بارد ليلاً على المرتفعات الجبلية
2023-11-23
معرض للتجهيزات واللوازم الطبية في حمص
2023-11-22
إتاحة خدمة التجوال المحلي بدون تكلفة لمشتركي سيريتل وإم تي إن في عدد من المناطق
2023-11-22
الحرارة أدنى من معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-11-22
تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في ورشة عمل
2023-11-22
الانتهاء من أعمال ترميم مدخل قلعة حلب
2023-11-22
وزير التعليم العالي يبحث آفاق التعاون مع الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان
2023-11-22
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره العراقي في مباراة تحضيرية
2023-11-22
برباعية نظيفة… فوز شهبا على الحرجلة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-22
المغرب يفوز على تنزانيا ويعتلي الصدارة المجموعة الخامسة من تصفيات المونديال 2026
2023-11-22
تعادل المنتخب الفرنسي مع نظيره اليوناني في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024
2023-11-22
المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدرعا.. طروحات جديدة لتطوير ألعاب المحافظة
2023-11-21
فريقا محافظة حمص و فيروزة ينهيان تحضيراتهما لدوري كرة القدم للسيدات
2023-11-21
زيادة الدعم المادي للأندية وتوفير التجهيزات الرياضية أبرز مطالب رياضيي السويداء خلال مؤتمرهم السنوي
2023-11-21
اقتصاد
تمديد السماح للمنشآت الصناعية باستيراد القطن المحلوج لـ 6 أشهر إضافية
2023-11-23
بدء جني محصول البطاطا الخريفية في درعا
2023-11-23
بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع
2023-11-22
وزارة المالية تعلن نتائج مزاد سندات الخزينة رقم 4 لعام 2023
2023-11-22
أكثر من 17 ألف طن تقديرات إنتاج البطاطا بحمص
2023-11-22
هيئة الإشراف على التمويل العقاري: تعديل نموذج بطاقة رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري
2023-11-22
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 3 آلاف ليرة
2023-11-22
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2023-11-23
2023-11-23
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