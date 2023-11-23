الأمن الروسي يعتقل مواطناً أوكرانياً خطط لاغتيال ضابط روسي

موسكو-سانا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطناً أوكرانياً خطط بتوجيه من استخبارات كييف لاغتيال ضابط روسي رفيع المستوى في مدينة فورونيج الروسية.

وذكر الأمن الروسي في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي أنه تم تجنيد المتهم أثناء زيارته إلى مقاطعة خاركوف الأوكرانية في أيلول عام 2022 من قبل موظفي الدائرة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية.

ولفت البيان إلى أن المعتقل أنهى دورة تدريبية في مجال الاستطلاع والتخريب ثم تم إرساله إلى روسيا وكانت مهمته تنحصر في اكتشاف مكان إقامة ضابط روسي وقتله بعبوة ناسفة.

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