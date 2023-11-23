عشرات الشهداء جراء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة لليوم الـ 48

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الثامن والأربعين على قطاع غزة المحاصر، إضافة لمواصلة حصاره مستشفى الإندونيسي وقصف محيطه.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل قرب مستشفى “اليمن السعيد” وأحياء عدة في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع ودير البلح ومخيمي البريج والنصيرات وسطه وخان يونس ورفح جنوبه، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين دون تمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى معظمهم، كما استهدف طيران الاحتلال طواقم الدفاع المدني خلال محاولتها الوصول إلى مشروع بيت لاهيا السكني بعد تعرض عدة منازل فيه لقصف مدفعي مكثف.

وقصف الاحتلال بالمدفعية مناطق متفرقة شرق خان يونس ومنزلاً في بلدة الفخاري جنوب القطاع ومخيم المغازي وسطه ما أدى إلى ارتقاء شهداء وعدد من الإصابات بينما قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل المنطقة الوسطى في القطاع وخان يونس ورفح جنوبه بقذائف صاروخية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر 200 جريح برفقة الطواقم الطبية في مستشفى الأندونيسي شمال غزة ويقصف محيطه من جميع الجهات وينذر بإخلائه خلال أربع ساعات.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة وعدداً من الكوادر الطبية، مشيرة إلى أن نحو 180 مريضاً ما زالوا في المجمع برفقة 3 أطباء و4 ممرضين.

واستشهد أكثر من 14530 فلسطينياً بينهم 6000 طفل وأصيب ما يزيد على 35 ألفاً جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي.

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