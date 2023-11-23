معرض للتجهيزات واللوازم الطبية في حمص

حمص-سانا

انطلق اليوم في حمص معرض التجهيزات واللوازم الطبية وكافة مستلزمات المشافي والعيادات، وذلك في صالة نادي الضباط بمشاركة 15 شركة وطنية متخصصة.

ويستمر المعرض خمسة أيام ويضم منتجات عدة شركات من المحافظات متخصصة بالتجهيزات والمعدات الطبية للعيادات والمشافي والمخابر في مجالات الطب البشري والأسنان والتجميل ومستلزمات الصيدلة.

رئيس مجلس محافظة حمص فواز الهاشمي أشار في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض يشكل فرصة مهمة لعدة شركات يجمعها التخصص باللوازم والأجهزة الطبية للتعريف بمنتجاتها والتقنيات التي تساعد في تحسين الأداء الطبي للمستشفيات والعيادات وبما ينعكس إيجابا على موضوع الرعاية الصحية للمرضى، كما يتيح المشاركة التنافسية بين الشركات لتقديم المنتج الأفضل بأسعار مناسبة.

الدكتور حسام النجار وكيل الشركة الوطنية لطب الأسنان في المنطقة الوسطى لفت إلى أن المعرض يتيح للأطباء الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تجهيزات طب الأسنان وتكوين فكرة عن التقنيات الجديدة وإمكانية اقتنائها ضمن عروض محددة وأسعار مميزة.

المهندس مسلم صليعي مدير شركة البيان للتجهيزات الطبية بحماة المختصة بتصنيع مولدات الأوكسجين والنتروجين وكافة تجهيزات المشافي بين أن المشاركة بالمعرض فرصة للتعريف بالمنتج والشرح عن ميزاته وفوائده للمشافي وتسويقه بسعر مناسب خصوصاً في ظل الحصار الاقتصادي الجائر على سورية.

وأوضحت رهف محلا مندوبة شركة “إم إي كوزماتيك” بطرطوس والمتخصصة بمواد التجميل أنه تم عرض 10 أصناف ضمن جناح الشركة في المعرض بهدف التعريف بمنتجاتها والوصول إلى أكبر شريحة من الأطباء المختصين بالتجميل.

المهندس عبد الرزاق عويس رئيس اللجنة الإدارية في الجمعية المعلوماتية لفت إلى مشاركة الجمعية ضمن المعرض عبر تطبيقين الأول متعلق بالخدمات الطبية ويضم قاعدة بيانات متكاملة عن المريض، والتطبيق الثاني له علاقة بقفاز بريل ويتيح للمكفوفين التواصل النصي عبر قفاز مزود بحساسات.

وأشار حازم البواب مدير شركة البواب للتجهيزات الطبية بحمص إلى أنه تم عرض مجموعة متنوعة من تجهيزات المشافي والعيادات وطاولات الفحص ومستلزمات الصيادلة ضمن جناح الشركة وبحسومات تشجيعية مميزة.

ولفت فراس موصلي مدير شركة الموصلي لتنظيم المعارض والمؤتمرات إلى أن المعرض متكامل ويضم كافة مستلزمات وتجهيزات المشافي والعيادات واللوازم الطبية المستهلكة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة بالإضافة لمستلزمات تجهيز مطابخ المشافي ويشكل فرصة للتعارف بين الأطباء وشركات التجهيزات الطبية ومواكبة التقنيات الطبية الحديثة ويوفر خصومات كبيرة للأطباء والمشافي يستفيد منها كل طبيب مقبل على فتح عيادته الخاصة.

رشا محرز

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