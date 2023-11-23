إتاحة خدمة التجوال المحلي بدون تكلفة لمشتركي سيريتل وإم تي إن في عدد من المناطق

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أن شبكة الاتصالات الخاصة بشركة “سيريتل” أصبحت متاحة لمشتركي شركة “إم تي إن MTN”، وشبكة “إم تي إن MTN” أصبحت متاحة لمشتركي سيريتل بدون أي تكلفة إضافية عبر خدمة التجوال المحلي في عدد من المناطق بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المناطق التي أتيحت فيها هذه الخدمة هي مدينة السلمية بريف حماة ومدينة منبج بريف حلب والصبورة ومساكن الديماس وقرى الأسد وقطنا ويعفور بريف دمشق ومدينة بانياس بريف طرطوس إضافة لمحافظة الحسكة ومدينة القامشلي.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الأمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالتعاون مع شركتي الخلوي “سيريتل وإم تي إن MTN” لتوفير خدمة التجوال المحلي لمشتركيهما في المناطق الريفية وبهدف توسيع نطاق المناطق المستفيدة من هذه الخدمة.

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