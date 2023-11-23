منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره العراقي في مباراة تحضيرية

بغداد-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للناشئين أمام نظيره العراقي بهدف دون رد في المباراة التحضيرية التي جمعتهما اليوم بالعاصمة العراقية بغداد.

وضمت تشكيلة منتخبنا.. هادي إسماعيل وحمزة ديوب وأحمد مرعي ويحيى شيخ العشرة وخضر السلوم ومحمد نور الحمود وعبد الرحمن السراج ومحمود الحسن وبديع شملص وبشار الشرع الحريري وعبد الرحمن ديناوي.

وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر تدريبي يقيمه منتخبنا في العراق تحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في سلطنة عمان في الشهر الأول القادم.

محمد الرحيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc