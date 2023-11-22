سورية تحذر من استمرار النهج الصهيوني القائم على العدوان وارتكاب الجرائم في المنطقة

دمشق-سانا

حذرت سورية من استمرار النهج الصهيوني القائم على العدوان وارتكاب الجرائم في المنطقة، مؤكدةً حقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخةً منه: استمراراً للنهج الصهيوني القائم على العدوان وارتكاب الجرائم في المنطقة، شن العدو الصهيوني حوالي الساعة 15.30 من بعد ظهر اليوم عدواناً جوياً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضافت الوزارة: إن سورية تؤكد أن استمرار الكيان الصهيوني بهذا النهج العدواني ما هو إلا نتيجة للتعامي الدولي المخزي عن جرائم هذا الكيان، بما في ذلك عدوانه الوحشي المستمر منذ 47 يوماً على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي حولها إلى مقبرة للأطفال.

ولفتت الوزارة إلى أن سورية تحذر مجدداً من أن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة يجب ألا يتم السماح للكيان الصهيوني بالإفلات من العقاب عنها، كما تؤكد حقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

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