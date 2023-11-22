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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية بورين جنوب نابلس

2023-11-22

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد طفل جراء إصابته بالرصاص في الظهر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا غرب الخليل، ودهمت منزلاً وفتشته، ثم أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، واعتقلت اثنين منهم.

وكان استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية.

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