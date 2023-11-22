تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في ورشة عمل

دمشق-سانا

أقامت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم ورشة عمل تدريبية لقادة القطاع الحكومي، وذلك على مدرج الشركة السورية للاتصالات.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني ونشر مفاهيمه لدى الجهات العامة، بما ينسجم مع تنفيذ الإستراتيجية التي تم اعتمادها هذا العام، ولتحقيق أعلى درجات الموثوقية للمنظومات والبيانات الحكومية.

معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد بين أن الورشة تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الثالث من استراتيجية الأمن السيبراني، موضحاً أنها موجهة للقيادات الإدارية العليا في الجهات العامة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع المعلوماتية التي تنفذها تلك الجهات في إطار إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وأشار محمد إلى الدور المهم لوزارة الاتصالات والتقانة بتأمين المنظومات الحكومية من خلال إطلاقها منظومة التوقيع الرقمي وإحداث مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً إجراء تدريب فني تخصصي لكوادر المعلوماتية في الوزارات إضافة إلى الترويج لمفاهيم الأمن السيبراني إعلامياً.

بدوره المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي أكد أن التحول بالخدمات الحكومية من شكلها التقليدي للصيغة الإلكترونية أصبح ضرورة وليس رفاهية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر السيبرانية على المنظومات الحكومية.

وأشار الجنيدي إلى ضرورة تحقيق المنظومات الحكومية لدى الجهات العامة لمعايير الأمن السيبراني لإمكانية ربطها مع مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية لدى الهيئة.

من جهته المهندس عمار سليمان مدقق أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات استعرض المفاهيم الأساسية لأمن المعلومات وأهم عناصر تحقيقه المتجسدة بالسرية وسلامة البيانات والتوافرية وعدم الإنكار والمصادقة.

نور يوسف

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