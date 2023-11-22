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مصدر عسكري:حوالي الساعة 15:10 بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل

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المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة ‏ميتات للعدو الإسرائيلي وتحقق إصابات مباشرة

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