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المقاومة اللبنانية تستهدف بصاروخي بركان تموضع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت وتحقق فيه إصابة مباشرة

2023-11-22

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المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة ‏ميتات للعدو الإسرائيلي وتحقق إصابات مباشرة

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