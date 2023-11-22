المقاومة اللبنانية تستهدف بصاروخي بركان تموضع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت وتحقق فيه إصابة مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال المجازر وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية
2023-11-20
وزير الإعلام يبحث مع الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أوجه التعاون وخطة عام 2024
2023-11-20
اتفاق تعاون بين المعهد الدبلوماسي في سورية والمعهد العالي للعلاقات الدولية في كوبا
2023-11-19
بمشاركة سورية… منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي يختتم أعماله
2023-11-19
المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق
2023-11-19
بمشاركة سورية… انعقاد الاجتماع الدوري الـ 58 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة
2023-11-18
السفير خدام يقدم للرئيس المنغولي أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لسورية
2023-11-17
محليات
المواصلات الطرقية: صيانة 108 كم من شبكة الطرق المركزية
2023-11-22
اتحاد الصحفيين: جريمة استهداف فريق عمل الميادين لن تسكت صوت الحق والحقيقة
2023-11-22
إنهاء صيانة محطة تحلية مياه في مدينة الحسكة وإعادتها إلى الخدمة
2023-11-22
ضبط 35 جهاز (GPS) خاصة بوسائل النقل العامة مجمعة ضمن 5 آليات في دمشق وريفها
2023-11-22
المهندس عرنوس: الدولة أولت الشأن البيئي اهتماماً كبيراً ضمن خططها التنموية وسياساتها وإستراتيجياتها الوطنية
2023-11-22
لإعادته مصاغاً ذهبياً وزنه (500) غرام… وزير الداخلية يكرّم سائق سيارة أجرة
2023-11-22
الأمانة السورية للتنمية: تأمين حقوق نحو سبعة آلاف طفل سنوياً
2023-11-21
رياضة
المغرب يفوز على تنزانيا ويعتلي الصدارة المجموعة الخامسة من تصفيات المونديال 2026
2023-11-22
تعادل المنتخب الفرنسي مع نظيره اليوناني في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024
2023-11-22
المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدرعا.. طروحات جديدة لتطوير ألعاب المحافظة
2023-11-21
فريقا محافظة حمص و فيروزة ينهيان تحضيراتهما لدوري كرة القدم للسيدات
2023-11-21
زيادة الدعم المادي للأندية وتوفير التجهيزات الرياضية أبرز مطالب رياضيي السويداء خلال مؤتمرهم السنوي
2023-11-21
منتخب سورية الأول لكرة القدم يخسر أمام نظيره الياباني بتصفيات كأس العالم وآسيا
2023-11-21
كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية الأول بكرة القدم في مباراته مع منتخب اليابان بتصفيات كأس العالم
2023-11-21
اقتصاد
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 3 آلاف ليرة
2023-11-22
خبير اقتصادي أمريكي: هيمنة الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية انتهت
2023-11-22
انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولار
2023-11-22
بحسومات من 20 إلى 50 بالمئة.. معرض للسجاد والموكيت في مجمع الأمويين بدمشق
2023-11-21
غرفة تجارة وصناعة طرطوس تبدأ عملية شراء وشحن الحمضيات من المزارعين
2023-11-21
وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضاً في أسواق النفط عام 2024
2023-11-21
فلاحو الحسكة: الهطولات المطرية تسهم في التوسع بزراعة القمح والشعير
2023-11-21
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2023-11-22
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