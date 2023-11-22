المواصلات الطرقية: صيانة 108 كم من شبكة الطرق المركزية

دمشق-سانا

أنجزت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية صيانة 108 كيلومترات من الشبكة الطرقية المركزية وفق مدير عام المؤسسة المهندس جريس البشارة.

وفي منشور على الصفحة الرسمية لوزارة النقل في فيس بوك أوضح البشارة أن تنفيذ أعمال الصيانة والحفاظ على الشبكة الطرقية شكل أهم أولويات خطة المؤسسة ضمن الإمكانات والتمويل المتاح.

وبين البشارة أن أبرز أعمال الصيانة شملت “طريق دمشق – درعا القديم” من دوار البوابه حتى نهاية الحدود الإدارية لمدينة دمشق ذهاباً وإياباً، وطريق “دمشق – المطار الدولي” ذهاباً وإيابا،ً وصيانة المحلق الشمالي ذهاباً وإياباً.

وأشار البشارة إلى إنجاز صيانة طريق “حمص دمشق” (المسربين) والمعابر الوسطية فيه وصيانة طريق “تدمر – السخنة الهريبشة” وأعمال صيانة أوتوستراد “طرطوس حمص” جهة غربية، إضافة الى الصيانة الدورية على أوتوستراد “اللاذقية طرطوس” بمواقع متفرقة وبطول 35 كيلومتراً.

وأضاف: شملت أعمال صيانة مواقع متفرقة من طريق “دمشق حلب” ضمن حماة ومواقع متفرقة على طريق “دمشق – السويداء” الجديد وعلى طريق أوتوستراد “دمشق- الحدود الأردنية” “المسرب الغربي” من الحدود الإدارية لمحافظة درعا شمالاً وحتى جسر محجة المهدم جنوبا،ً لافتاً إلى انتهاء أعمال صيانة أوتوستراد “حلب ـ دمشق” لمسربي “الذهاب والإياب” وطريق عام “دمشق القنيطرة” القديم وتركيب حواجز أمان في اماكن متفرقة فيه.

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