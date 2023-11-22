المكتب الإعلامي في غزة يطالب المجتمع الدولي بإدخال الوقود والمواد الطبية والغذائية إلى القطاع

القدس المحتلة-سانا

طالب المكتب الإعلامي في غزة المجتمع الدولي بإدخال الوقود والمواد الغذائية والطبية إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال المكتب في بيان اليوم: نطالب بإمداد جميع مناطق قطاع غزة بالوقود اللازم، وخاصة لتشغيل المستشفيات والطواقم التي تقدم الخدمات الإنسانية مثل طواقم الدفاع المدني والإنقاذ والإغاثة والطوارئ والبلديات لتشغيل شبكات المياه والآبار والصرف الصحي وجميع المؤسسات ذات العلاقة بتسيير حياة أهالي القطاع.

وأوضح المكتب ضرورة إمداد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيل 26 مستشفى وعشرات المراكز الطبية التي أخرجها جيش الاحتلال من الخدمة منذ بدء حربه العدوانية الوحشية على غزة، وذلك من أجل تقديم الخدمة الطبية وتشغيل غرف العمليات لإنقاذ عشرات آلاف الجرحى والمرضى والأطفال الخدج.

وأشار المكتب إلى وجوب إمداد جميع مناطق القطاع بالمواد الغذائية الأساسية، وتسيير قوافل الإمدادات الإغاثية العاجلة وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية لتجنب وقوع مجاعة أو أي كارثة إنسانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc