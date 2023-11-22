الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بحماية المؤسسات التعليمية والطلاب

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها اليونسكو بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية وطواقمها وللطلبة والأطفال وضمان حقهم في الحرية والتنقل والتعليم والوصول إلى مقاعد دراستهم بأمن وسلام باعتبار ذلك مبدأً أساسياً من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إحراق عصابات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال مدرسة زنوتا الأساسية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، واعتداءهم على موظفة في المدرسة محذرة من خطورة تصاعد جرائم المستعمرين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت خلال الآونة الأخيرة عن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية قسراً من قراهم، وذلك في إطار مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية وتهويدها ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

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