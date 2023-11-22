الخامنئي: عملية طوفان الأقصى ضربة قاضية للكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الكيان الصهيوني تعرض لضربة قاضية على يد المقاومة الفلسطينية في عملية “طوفان الأقصى”.

ونقلت وكالة إرنا عن الخامنئي قوله اليوم خلال استقباله أبطال الرياضة الإيرانية المتألقين في دورة الألعاب الآسيوية والبارآسيوية: إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من توجيه ضربة فنية قاضية للكيان الصهيوني الغاصب رغم كل الإمكانات التي يمتلكها هذا الكيان.

وأشار الخامنئي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من تخليص نفسه من عبء الضغط والعار الذي جلبته إليه هذه الهزيمة، مبيناً أن القوة التي كشف عنها الكيان في غزة ليس لها أي قيمة، لأنه أظهرها في مستشفيات ومدارس غزة وعلى رؤوس المشردين في هذه المدينة.

ولفت قائد الثورة الإسلامية في إيران إلى أن تصرفات كيان الاحتلال هذه “تشبه فعل الرياضي الذي يخسر في الملعب، ثم ينتقم من ذلك الفشل، فيهاجم جماهير الفريق المنافس، ويسيء إليهم ويضربهم”، مضيفاً: إنه “ليس هناك فضيحة أكبر مما فعله الكيان الصهيوني”.

وبين الخامنئي أن الخسارة الفادحة التي تكبدها هذا الكيان لن تعوضها اعتداءاته التي سوف تقصر عمره، مشدداً على “أن هذه القسوة لن تمر دون رد”.

وأشاد الخامنئي بالرياضيين الإيرانيين الذين تبرعوا بميدالياتهم لأطفال غزة، والذين ساندوا ودعموا الشعب الفلسطيني.

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