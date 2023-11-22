انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولار

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع استقرار الدولار، في حين حدت توقعات تفيد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي بلغ نهاية دورة التشديد النقدي من تراجع الأسعار.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية0.1 بالمئة إلى 1996.79 دولاراً للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضا 0.1 بالمئة إلى 1998.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.79 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 931.34 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1072.35 دولاراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc