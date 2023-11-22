نيبينزيا: الغرب يتعامل بازدواجية مكشوفة مع الوضع الكارثي في قطاع غزة

نيويورك-سانا

اتهم المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدول الغربية بازدواجية المعايير في التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وفي أوكرانيا.

ونقل موقع “آر تي” عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “إن قطاع غزة يتم تدميره بالكامل أمام أعيننا”، معتبراً أن الممثلين الغربيين يفضلون تجاهل هذا الوضع بسبب معاييرهم المزدوجة”.

وأضاف: “أكرر مرة أخرى سؤالي الذي طرحته في الاجتماع السابق حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، كم عدد الاجتماعات التي عقدتموها حول الوضع الإنساني في غزة خلال كل هذا الوقت سأجيبكم: لم يعقد أي اجتماع”، موضحاً أن ممثلي الدول الغربية يفضلون بدلاً من ذلك الترويج للأكاذيب والافتراءات حول الهجمات الروسية المزعومة على المدنيين في أوكرانيا.

وفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ أي قرار لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، رغم مرور نحو شهر ونصف الشهر عليه، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” لمنع تمرير أي قرار يطالب بوقف هذا العدوان.

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