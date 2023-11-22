برلمان جنوب إفريقيا يصوت بالإجماع على قطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

جوهانسبرغ-سانا

صوت برلمان جنوب إفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت قناة “تشانيل أفريكا” المحلية أن “برلمان جنوب إفريقيا صوت بالإجماع على إغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها”.

ويأتي التصويت بعد بيان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في الاجتماع الاستثنائي لقمة دول مجموعة بريكس نقلته وكالة تاس الروسية أدان فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووصفه بأنه “إبادة جماعية وجرائم حرب”.

وقال رامافوزا في البيان: “إن العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل يشكل جريمة حرب”، مؤكداً أن الحرمان المتعمد من الدواء والوقود والغذاء والمياه لشعب غزة هو بمثابة إبادة جماعية.

ودعا رامافوزا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة، ليتمكن كل المحتاجين من الحصول على مساعدات إنسانية والوصول إلى خدمات أساسية ونشر قوات أممية في فلسطين لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وكان الرئيس رامافوزا أكد في وقت سابق أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc