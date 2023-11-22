أكثر من 14 ألف شهيد بينهم 5840 طفلاً ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس والأربعين إلى أكثر من 14128 شهيداً بينهم 5840 طفلاً و3920 امرأة والإصابات إلى 33 ألف، 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

وقال المكتب الإعلامي في غزة في بيان اليوم: “إن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال بلغ 1354 مجزرة و المفقودين إلى 6800 مفقود بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة”.

ولفت المكتب إلى أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني و62 صحفياً.

وأوضح المكتب أن عدد المدارس المدمرة بلغ 266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة، بينما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 83 مسجداً وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً 170 مسجداً، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وبين المكتب أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لهدم كلي بلغ 44 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 230 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي وهذا يعني أن حوالي 60 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وهدم جزئي.

وقال المكتب: “في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج من الخدمة نتيجة العدوان 26 مستشفى و55 مركزاً صحياً كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف”، لافتاً إلى قصف قوات الاحتلال مستشفى العودة شمال قطاع غزة ما أدى إلى ارتقاء ووقوع عدد من الشهداء والجرحى داخل المستشفى، إضافة إلى استمرار الاحتلال بمحاصرة وقصف المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر الأمر الذي أدى إلى ارتقاء ووقوع العشرات من الشهداء والجرحى.

وبين المكتب أن الأسواق والمحال التجارية في القطاع باتت تعاني من جفاف المواد الأساسية والغذائية المختلفة، بالتزامن مع التوقف التام لعمل المخابز وانعدام مئات الأصناف من المواد الغذائية من الأسواق.

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