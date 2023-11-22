كلية الحقوق بجامعة دمشق تطلق سلسلة من اللقاءات العملية المجانية لطلابها

دمشق-سانا

أطلقت كلية الحقوق بجامعة دمشق سلسلة من اللقاءات العملية المجانية اليومية لطلاب الكلية في برنامجي التعليم النظامي والمفتوح بمشاركة عدد من القضاة والمستشارين والمحاميين المختصين، وذلك في مبنى المدرجات بالكلية.

وأوضح عميد الكلية الدكتور سنان عمار أن هذه اللقاءات تستهدف طلاب السنوات الأولى في الكلية لتعزيز الجوانب العملية لديهم، موضحاً أن المحاضرات انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري وتستمر مدة شهر تقريباً بمعدل محاضرة كل يوم وتبدأ الساعة الثانية بعد الظهر لمدة ساعتين بحيث لا تتعارض مع برامج التدريس في الكلية وبالوقت نفسه مناسبة لجميع الطلبة.

ولفت عميد الكلية إلى أن المحاضرات تفاعلية و تتناول جوانب عملية بمحاور مختلفة كواقع العمل في المحاكم بأنواعها وطبيعة عمل قضاة الإحالة وكيفية الانتساب إلى نقابة المحاميين، وكل ما يتعلق بها من امتحان قبول والأساتذة والإشراف العلمي وأيضاً كيفية الانتساب للمعهد العالي للقضاء وغيرها من المحاور، التي يتم اختيار عناوينها بناء على تعزيز المادة العلمية للطالب بحيث تشمل الجوانب التي تهم المحامي والقاضي، منوهاً إلى الإقبال الكبير للطلبة والذي تجاوز /600/ طالب خلال المحاضرة الواحدة.

ومن المقرر أن يتم تقييم التجربة ومعرفة آراء الطلبة حول موضوعات المحاضرات وإمكانية إضافة محاور جديدة، إضافة لتوثيق المحاضرات وما تتضمنه من أسئلة وإجابات ومعلومات، ليتم لاحقاً نشرها على موقع الكلية بحيث يستفيد منها كل طلبة الحقوق في الجامعات السورية.

هيلانه الهندي

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