المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدرعا.. طروحات جديدة لتطوير ألعاب المحافظة

درعا-سانا

طالب أعضاء المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدرعا بدعم الأندية بالتجهيزات الرياضية وزيادة الدعم المادي للأندية لكي تتمكن من تغطية نفقاتها المتزايدة.

ودعا المؤتمرون إلى الاهتمام بلعبة كرة السلة وتوفير متطلباتها لتنهض بقوة في المحافظة، وإنشاء مدينة رياضية بالصنمين ودعم فريق كرة القدم الأنثوي بدرعا وتوفير حلبة للكيك بوكسينغ وتأمين ريوع ثابتة لنادي الشعلة الذي يشارك في العديد من الألعاب الجماعية والفردية.

وتم التطرق إلى دعم الموهوبين ورعايتهم وزيادة الاهتمام برياضة ألعاب القوى وإعادة تفعيل الرياضة المدرسية كونها خزان الخامات الرياضية.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام عمر العاروب أن الاتحاد يعمل بشكل دائم لدعم الرياضيين ومتابعة قضاياهم من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، لافتاً إلى أن المكتب التنفيذي سيقوم بدراسة جميع المقترحات والطروحات المقدمة والعمل على تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام والدعم المالي لتطوير رياضة درعا وباقي المحافظات.

ليلى حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc