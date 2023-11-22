افتتاح معرض طوفان الأقصى بجامعة حلب

حلب-سانا

افتتحت اليوم فعاليات معرض طوفان الأقصى الذي ينظمه فرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية في كلية الحقوق.

وضم المعرض أكثر من مئة صورة ضوئية وعمل فني يرصد معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وصموده بوجه الإجرام الصهيوني، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وحشية بحق المدنيين من نساء وشيوخ وأطفال ومبان سكنية ومقدسات ومستشفيات، ويلقي الضوء على استبسال المقاومة الفلسطينية والهزيمة التي ألحقتها بالعدو الإسرائيلي منذ انطلاقة عملية طوفان الأقصى.

وبين أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور إبراهيم حديد في تصريح لمراسلة سانا أهمية المعرض في توثيق ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر يومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر من خلال الصور واللوحات التي يحتويها المعرض، لافتا إلى أن هذه الأعمال الفنية تدل على وعي الجيل الشاب.

أوضح رئيس فرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية ياسر جاويش أن المشاركين في المعرض أوصلوا رسالة لأهلنا المقاومين في فلسطين أن سورية وشعبها معهم حتى النصر.

ولفت أمين سر وحدة حلب لاتحاد طلبة فلسطين نضال هواش إلى أن المعرض يسهم في رفع مستوى الوعي لدى الطلبة من خلال سرد الرواية الحقيقية لأبناء الشعب الفلسطيني ومعركته ضد العدوان الإسرائيلي.

وبين المشارك وسام عبد الغني أنه يقدم لوحة يرسمها بشكل مباشر ويعبر فيها عن مشاعره ودعمه لبطولات المقاومة الفلسطينية وصمودها بوجه العدوان الغاشم.

آلاء الشهابي

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