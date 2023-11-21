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قوات الاحتلال تقتحم منزل المناضل صدقي المقت

2023-11-21

الجولان السوري المحتل-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزل عميد الأسرى السوريين المحررين المناضل صدقي المقت في مجدل شمس المحتلة، واحتجزته لساعات.

وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم منزل المناضل المقت وعاثت فيه خراباً، وسرقت أموالاً ومصاغاً ذهبياً وممتلكات وسيارةً له ولزوجته، ثم احتجزته لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

وكانت سلطات الاحتلال اقتحمت منزل المناضل المقت في الـ 12 من الشهر الفائت، واعتقلته 24 ساعة قبل أن تطلق سراحه.

عطا فرحات

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