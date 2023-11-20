جامعة تشرين تستقبل طلبات التعليم المفتوح لقبول 3400 طالب

اللاذقية-سانا

تواصل جامعة تشرين استقبال طلبات التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2023_2024، حيث بلغ عدد المتقدمين حتى الآن 5360 متقدماً.

وفي تصريح لمراسل سانا بين الأمين المساعد لشؤون البحث العلمي والتعليم المفتوح مصطفى فوال أن عملية قبول الطلبات مستمرة حتى الـ 23 من الشهر الجاري دون وجود أي عوائق أمام المتقدمين، مشيراً إلى آلية جديدة لتسهيل عملية التسجيل تطبق للمرة الأولى، تقوم على تفاضل نصف مؤتمت يساعد الطالب على التسجيل في الرابط الخاص بالمفاضلة، ومن ثم تثبيت هذه الرغبات في مركز المفاضلة أو عبر التسجيل المباشر.

ولفت إلى أن هذا العام سيتم قبول 3400 متقدم للمفاضلة، بعد تخفيض العدد عن السنوات السابقة والذي كان 6000 طالب وطالبة.

يشار إلى أن التعليم المفتوح في جامعة تشرين يضم اختصاصات مختلفة، من الدراسات القانونية ورياض الأطفال والمحاسبة وإدارة الأعمال والتمويل والمصارف وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة والترجمة باللغتين الإنكليزية والفرنسية.

فراس زرده

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