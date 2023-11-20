رئيسي يدعو في رسائل إلى رؤساء 50 دولة للضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه في قطاع غزة

طهران-سانا

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم رسائل إلى رؤساء 50 دولة دعا فيها إلى القيام بإجراءات من شأنها الضغط على الكيان الصهيوني عبر مختلف الوسائل الاقتصادية والسياسية، لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيسي قوله في الرسائل: إن “الإجراء الأكثر ضرورة هو وقف قتل الشعب الفلسطيني في غزة وإنهاء الهجمات ضد المدنيين، وخاصة الهجمات على المستشفيات والمدارس والمخيمات ومراكز الإغاثة”، موضحاً أن الكيان الصهيوني وأعوانه يسعون للهروب من ضغوط الرأي العام وخلق هدن تكتيكية، عبر طرح مفاهيم منحرفة مثل الهدنة الإنسانية لارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضاف رئيسي: “يجب تفعيل كل الوسائل والآليات لإجبار أمريكا والعدو الصهيوني على القبول بالوقف الفوري للقتل الجماعي بحق الفلسطينيين”، مشدداً على ضرورة الرفع الكامل للحصار عن غزة وإعادة فتح معبر رفح بشكل فوري وغير مشروط بالتعاون مع الأشقاء المصريين، لإيصال المساعدات وإدخال الغذاء والدواء إلى غزة.

وفي ختام رسالته، دعا الرئيس الإيراني الحكومات إلى تصنيف قوات الاحتلال على أنها منظمة إرهابية، مطالباً بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة ومعاقبة القيادات الإجرامية الصهيونية والأمريكية مع إعطاء الأولوية لمحاكمة الجهات المتورطة في جرائم الإبادة الجماعية وغيرها.

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