بيلوسوف: 95 بالمئة من التجارة الروسية مع الصين تنفذ بعملات وطنية

بكين-سانا

أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف أن 95 بالمئة من جميع التعاملات التجارية بين روسيا والصين باتت تتم بالروبل واليوان.

وقال بيلوسوف خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الاستثمار المنعقدة في بكين: إن “حجم التسويات المتبادلة بين بلداننا بالعملات الوطنية آخذ في الازدياد، ويمثل اليوان والروبل بالفعل 95 بالمئة من إجمالي التجارة بين روسيا والصين”.

وأضاف بيلوسوف: “في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2023، ارتفعت التجارة الثنائية بين البلدين بأكثر من الربع، ولأول مرة في تاريخ البلدين وصلت إلى 196.5 مليار دولار”، مشيراً إلى توقعات بأن يتجاوز بحلول نهاية العام الجاري مستوى 200 مليار دولار، رغم أنه كان من المقرر الوصول إلى هذا المستوى المستهدف بحلول العام 2024.

وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، وفي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها، وخاصة الطاقة، إلى الصين كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات من بكين.

ويرى خبراء أن تعزيز التعاون مع الصين سيسمح لروسيا بالتعافي بسرعة من تداعيات العقوبات، كما أن تحويل حوالي 90 بالمئة من المدفوعات المتبادلة إلى الروبل واليوان من شأنه أن يحمي التعاملات من التأثير الخارجي.

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