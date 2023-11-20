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بوليانسكي: واشنطن تخطط للتخلي عن النظام الأوكراني لأنه سيسقط قريباً

2023-11-19

موسكو-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط للتخلي عن النظام الأوكراني، لأن هذا النظام الذي تم إنشاؤه بإشرافها سيسقط قريباً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوليانسكي قوله على منصة إكس اليوم: “إن نظام كييف كما يرى الجميع على وشك الانهيار، وأمريكا سوف ترمي أوكرانيا تحت الحافلة، كما حدث بالفعل مع أتباعها الآخرين”.

وأوضح بوليانسكي أن أمريكا تواجه إفلاساً أخلاقياً، فضلاً عن زيادة المخاطر الاستراتيجية داخل البلاد وخارجها.

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