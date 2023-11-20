الصحة الفلسطينية: ما أورده الاحتلال يؤكد أن مستشفيات غزة تقدم خدماتها لكل من يحتاجها

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما أورده الاحتلال الإسرائيلي وما عرضه من صور وفيديوهات حول مجمع الشفاء الطبي في غزة لا يمكن التحقق من صحتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “ما أورده الاحتلال الاسرائيلي يؤكد أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم خدماتها الطبية لكل من يحتاجها بغض النظر عن جنسه وعرقه”، مضيفة: “إذا افترضنا صحة ما جاء بالفيديو فهذا يعني أن المستشفى قدمت الخدمة المطلوبة عبر البوابة الافضل وهي العناية المركزة”.

ولفتت الوزارة إلى أنه ونتيجة الحصار الظالم ومنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية والاجهزة الطبية والتشخيصية وقطع التيار الكهربائي ومنع دخول الوقود والذي طالما حذرت منه، فإن الاحتلال الاسرائيلي وإن صحت روايته حول حالة الوفاة التي أشار اليها يتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي وانهيار الخدمات الصحية، والتي يذهب ضحيتها مئات الجرحى والمرضى والذي كان من الممكن علاجهم وإنقاذ حياتهم.

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