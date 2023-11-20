عبد اللهيان ولافروف يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة إرنا أن الجانبين أعربا عن قلقهما حول استمرار الحرب على غزة وتردي الأوضاع الإنسانية هناك، مشددين على ضرورة تقديم المساعدة الفورية للشعب الفلسطيني المحاصر.

وكان عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 44 ارتفع الى أكثر من 13 ألف شهيد بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، بينما زاد عدد الإصابات على 30 ألف إصابة أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

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