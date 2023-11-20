الجلاء يفوز على الاتحاد أهلي حلب في ختام الأسبوع الرابع من دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الجلاء على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 74-71 نقطة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب في ختام الأسبوع الرابع من دوري كرة السلة للرجال.

وانتهى الربع الأول لمصلحة أهلي حلب بواقع 23-20 نقطة، وتقدم الجلاء في باقي الأرباع بواقع 15-14 و20-18 و19-16 نقطة.

وبهذه النتيجة حل الجلاء بالوصافة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوحدة المتصدر، وجاء الاتحاد أهلي حلب في المركز الثالث فالكرامة رابعاً والحرية خامساً والنواعير سادساً بـ 6 نقاط لكل منهم مع فارق التسجيل بينهم، فالجيش سابعاً بـ 5 نقاط والوثبة بالمركز الثامن بـ 4 نقاط.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول ويتأهل بنهايته أصحاب المراكز الستة إلى الدور النهائي، ويتأهل الفائزان إلى النهائي الذي يشمل سبع مواجهات، وفي حال فوز أحدهما بأربع منها يتوج باللقب.

سامر خزمة

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