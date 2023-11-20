مظاهرات في هولندا وفرنسا وسويسرا تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عواصم-سانا

شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات حاشدة تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، وللمطالبة بوقف العدوان فوراً والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وتظاهر نحو سبعة آلاف شخص في مدينة روتردام الهولندية تضامناً مع الشعب الفلسطيني مرددين شعارات “أوقفوا الإبادة الجماعية ضد غزة” و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”.

ورغم الحظر الذي أقرته السلطات الفرنسية على التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن كتولوز وليون ومرسيليا مظاهرات تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري.

أما في سويسرا فشهدت مدينتا لوزان وجنيف مظاهرات حاشدة مؤيدة للشعب الفلسطيني ومطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث حمل المتظاهرون فيها لافتات تطالب حكومتهم بوقف دعمها للكيان الصهيوني والتواطؤ معه ضد الفلسطينيين.

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