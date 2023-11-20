العدو الإسرائيلي يستهدف عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

استهدف العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدتي لوبية ودير ميماس ومنطقة الحمارة بين برج الملوك ومجرى نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مدفعية العدو استهدفت المنطقة الواقعة بين حولا وميس الجبل وموقع بياض بليدا، كما طال القصف المدفعي المعادي قضاء حاصبيا وأطراف بلدة طير حرفا من الجهة الغربية وبلدة كفرشوبا وشبعا.

وأصيبت امرأة بجروح لدى تعرض سيارتها لقصف مدفعي على طريق كفر كلا العديسة، بينما أغار طيران الاحتلال على بلدة الجبين في القطاع الغربي.

وكانت مدفعية العدو قصفت صباح اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي دبل والقوزح في قضاء بنت جبيل ومنطقة اللبونة في الناقورة وأطراف طير حرفا والجبين لجهة بلدة الضهيرة.

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