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وقفة تضامنية أمام السفارة الأمريكية في تونس دعماً للشعب الفلسطيني

2023-11-19

تونس-سانا

شهدت العاصمة التونسية اليوم، وقفة تضامنية قرب السفارة الأمريكية دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن المئات تجمعوا أمام السفارة الأمريكية، بينهم ممثلو أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجالية الفلسطينية بتونس، للتعبير عن دعمهم وتأييدهم لفلسطين.

ورفع المشاركون شعارات “وقف العدوان واجب” و”حق الشهيد واجب” و”حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وطرد السفير الأمريكي واجب” و”كلنا فلسطين” وغيرها.

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