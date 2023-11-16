الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مقاتلة و26 مسيرة ومقتل وجرح 765 جندياً أوكرانياً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها أسقطت طائرة حربية و26 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية البشرية نحو 765 جنديا بين قتيل وجريح.

ونقل موقع آر تي عن الوزارة قولها في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن “دفاعاتها الجوية دمرت طائرة من طراز “ميغ 29” في أجواء دونيتسك، كما اعترضت صاروخين من نظام هيمارس وقنبلة جوية من طراز “جي دي اه ام” أمريكية الصنع”.

وعلى محور كوبيانسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 110 جنود، في حين بلغت خسائرها نحو 175 عسكرياً بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان.

وتمكنت القوات الروسية من صد 14 هجوماً على محور دونيتسك، والقضاء على 240 جندياً، إضافة إلى القضاء على 70 آخرين على محور جنوب دونيتسك.

وبلغت خسائر أوكرانيا جراء العملية الروسية على محور زابورجيه نحو 100 عسكري، كما قتل 70 آخرون على محور خيرسون.

واستهدفت القوات الروسية قوات ومعدات أوكرانية بالصواريخ والمدفعية في 132 منطقة محققة إصابات مباشرة.

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