روسيا ترسل شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة

موسكو-سانا

أكدت وزارة الطوارئ الروسية اليوم أن طائرة (إيل 76) أوصلت 21 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيداً لإرسالها إلى سكان قطاع غزة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان صحفي: “نظمت الوزارة نحو 21 طناً من المساعدات بالتعاون مع المنظمة الدولية للدفاع المدني وحملت طائرة (إيل76) التابعة للوزارة الدفعة الجديدة”، مشيرة إلى أنه “سيتم تسليم الشحنة الإنسانية الروسية إلى سكان قطاع غزة عبر ممثلي الهلال الأحمر المصري”.

وكانت روسيا قدمت 27 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدنيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان عنصري وإبادة صهيونية وحشية منذ 41 يوماً تجاوز فيها عدد الشهداء 11 ألف شهيد أكثر من نصفهم نساء وأطفال.

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