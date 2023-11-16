مركز تحويل كهربائي جديد في الخدمة بمدينة السويداء بتكلفة قاربت 350 مليون ليرة

السويداء-سانا

وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء اليوم مركز تحويل كهربائي أرضي جديداً في الخدمة بمدينة السويداء بتكلفة نحو 350 مليون ليرة، وفق مدير مديرية الدراسات والإنشاء بالشركة هيثم مخلوف.

وأوضح مخلوف في تصريح لمراسل سانا أن المركز يقع شمال موقع دوار الباسل باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير ويسهم في تخفيف الأحمال عن مراكز التحويل الأخرى الموجودة في المنطقة ذاتها، وتحسين ظروف استثمار الشبكة الكهربائية.

وأشار مخلوف إلى حدوث تعد على مركزي تحويل في بلدة الكفر مفرق مياماس وقرية رساس طريق عرى، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الأحياء التي تتغذى بالكهرباء من المركزين، حيث تعمل حالياً ورشات المديرية على معالجة الوضع لإعادة التيار الكهربائي للخدمة.

عمر الطويل

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