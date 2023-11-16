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افتتاح قسم الهجرة والجوازات في سلمية بريف حماة

2023-11-16

حماة-سانا

في إطار تخفيف إجراءات الحصول على جوازات السفر والخدمات الخاصة بها تم اليوم افتتاح قسم الهجرة والجوزات في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي كرديف لفرع الهجرة في مدينة حماة.

قائد شرطة محافظة حماة اللواء تركي السعيد أوضح خلال الافتتاح أن قسم الهجرة والجوازات في سلمية الجديد يضم عدة أقسام، منها التحقيق والمحفوظات والقلم والديوان والبرقيات، لافتاً إلى أهمية القسم في تخفيف الضغط عن فرع الهجرة والجوازات في حماة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، والتخفيف عنهم عناء وتكاليف السفر إلى مركز محافظة حماة.

بدوره، بين رئيس فرع الهجرة والجوازات في حماة العميد محمد سليمانو أنه من خلال القسم يتم إصدار بيانات حركة وإصدار تأشيرات الخروج والإقامة للمغتربين، فضلاً عن إصدار جوازات السفر للمواطنين المقيمين داخل القطر وخارجه.

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