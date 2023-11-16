العراق.. القبض على 5 إرهابيين في عدة محافظات

بغداد-سانا

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم القبض على 5 إرهابيين في محافظات بغداد والناصرية وكربلاء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للوكالة قوله: إن “العمليات التي قامت بها مفارزها أسفرت عن إلقاء القبض على 3 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد، فيما تم القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة نفسها إرهاب في كل من الناصرية وكربلاء”.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المطلوبين للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهم.

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