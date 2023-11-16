المقاومة الفلسطينية تدعو شعوب العالم إلى تصعيد حراكها الرافض لعدوان الاحتلال على غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت المقاومة الفلسطينية دعوتها شعوب العالم إلى تصعيد حراكها الرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 41 على قطاع غزة المحاصر.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: في ظل استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية وجرائم استهداف المستشفيات، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني النازي في قطاع غزة، لليوم الحادي والأربعين، نجدد دعوتنا لجماهير أمتنا العربية والإسلامية، والضمائر الحية والأحرار في كل العالم، إلى مواصلة حراكهم الجماهيري وفعالياتهم الشعبية الرافضة للعدوان، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة.

وأضافت المقاومة: لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، أياماً لتصعيد كل أشكال التظاهر والمسيرات الشعبية والفعاليات، في كل المدن والعواصم والساحات، تحت شعار “أنقذوا مستشفيات غزة.. أنقذوا أطفال غزة” ولترفع الأصوات الحرة والمواقف المشرفة المتضامنة مع غزة وأهلها وأطفالها، والرافضة لحرب الاحتلال على المستشفيات، حتى يتوقف عدوان النازيين الجدد على قطاع غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency