الخارجية الروسية: علاقاتنا مع الولايات المتحدة معرضة للانهيار بأي لحظة

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية أن العلاقات الروسية الأمريكية معرضة للانهيار في أي لحظة، مؤكدة أن روسيا ليست من اختار هذا الأمر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم وفقا لوكالة سبوتنيك: “يعود الخطأ في التحول الجذري الذي تشهده العلاقات الروسية الأمريكية الآن إلى واشنطن، وتسبب هذا الأمر في تضاؤل العلاقات بين البلدين، وهي معرضة لخطر الانهيار في أي لحظة، وهذا الأمر ليس من اختيار روسيا، لكن الخطوات غير المسؤولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بعجلة التصعيد”.

وكانت العلاقات الروسية الأمريكية تدهورت خلال السنوات الأخيرة بسبب اختلاف المواقف بينهما حيال حل القضايا الدولية، إضافة إلى اتباع الولايات المتحدة سياسة الهيمنة والتدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم الالتزام بالقانون الدولي، وهو ما تعارضه روسيا بشدة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعلن في التاسع من الشهر الجاري أن بلاده والولايات المتحدة عقدتا جولة من المشاورات المباشرة، لكن كان هناك تقدم ضئيل في حل المشكلات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc